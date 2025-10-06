Aralarına aldıkları adamı acımadan dövdüler! O anlar kameralarda

İstanbul'da bir grubun bir kişiyi tekme, yumruk ve sopalarla darp ettiği anlar balkondan yaşananları izleyen bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir grup henüz bilinmeyen bir nedenle bir kişiyi darp etmeye başladı. Grup aralarına aldıkları kişiyi tekme, yumruk ve sopalarla darp etti.

ACIMADAN DÖVDÜLER, HASTANELİK ETTİLER

ekme, yumruk ve sopalarla darp edilen kişi hastaneye kaldırılırken; o anlar balkondan yaşananları izleyen bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.