Araçlarını insanların üzerine sürüp çarptılar... O anlar kamerada

Araçlarını insanların üzerine sürüp çarptılar... O anlar kamerada
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Araçlarını insanların üzerine sürüp çarptılar.

Araçlarını insanların üzerine sürüp çarptılar... O anlar kamerada

MERSİN - Mersin'de tartışma ve kavga çıkan iki farklı olayda sürücüler, araçlarını insanların üzerine sürüp çarptı, o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Olaylardan biri Erdemli ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında geçmişe dayalı husumet nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında A.Ç. sandalye ile motosiklet üzerindeki şahsa saldırdı. O.A. ise idaresindeki araçla sandalye ile saldıran şahsın üzerine sürerek çarptı. A.Ç.'nin yaralanmasına neden olan sürücü araçla bölgeden uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili biri sürücü 2 şahıs gözaltına alındı. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yayaya otomobille iki kez çarptı

İkinci olay ise Tarsus ilçesine bağlı Şehit Mustafa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte yaya ile araçtakiler arasında tartışma çıktı. Tartışmada yaya, aracın önünden çekilmeyince, sürücü otomobille şahsa hafif şekilde çarptı. Gerginliğin devam etmesi üzerine çevredekiler tarafından ileri götürülen yaya, tekrar aracın önüne çıktı. Sürücü yine otomobille şahsa vurarak bölgeden uzaklaştı. Olay anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Tarafların polise başvurmadığı öğrenilirken, görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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