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Aracının motorunda yılanı gören sürücü soluğu itfaiyede aldı

Aracının motorunda yılanı gören sürücü soluğu itfaiyede aldı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilinin motoruna yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda yılan giren sürücü, aracını 10 kilometre uzaklıktaki itfaiye noktasına götürdü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilinin motoruna yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda yılan giren sürücü, aracını 10 kilometre uzaklıktaki itfaiye noktasına götürdü. İtfaiye ekipleri, yoğun uğraşlar sonucu yılanı çıkartarak doğaya saldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında İnegöl'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobiliyle seyir halinde olan A.B., aracının motor kısmında yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda yılan olduğunu fark etti. Yılanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan sürücü, aracını yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki İnegöl itfaiye noktasına götürdü. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan yakalandı. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından zarar verilmeden doğaya salındı.

Araç sahibi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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