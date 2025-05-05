Araç Dereye Uçtu, Sürücü İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Araç dereye uçtu, sürücüyü ekipler kurtardı

ERZURUM - Erzurum'da sürücüsü ile birlikte dereye düşen araç itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Erzurum'un Narman ilçesi Peribacaları mevkiinde dereye uçan araç içerisinde mahsur kalan bir vatandaş, ihbar üzerine olay yerine gelen Narman itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Bahar mevsiminden dolayı coşkulu akan derede, itfaiye ekipleri araç içinde mahsur kalan sürücüye merdiven uzatarak ulaştı.