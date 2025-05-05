Araç Dereye Uçtu, Sürücü İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Erzurum'un Narman ilçesinde bir araç, sürücüsü ile birlikte dereye düştü. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Araç dereye uçtu, sürücüyü ekipler kurtardı
ERZURUM - Erzurum'da sürücüsü ile birlikte dereye düşen araç itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Erzurum'un Narman ilçesi Peribacaları mevkiinde dereye uçan araç içerisinde mahsur kalan bir vatandaş, ihbar üzerine olay yerine gelen Narman itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Bahar mevsiminden dolayı coşkulu akan derede, itfaiye ekipleri araç içinde mahsur kalan sürücüye merdiven uzatarak ulaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa