Araç alışverişinde anlaşmazlık çıktı, alıcılar otomobil sahibini dövdü

Beylikdüzü'nde araç alışverişinde masraf yaptıklarını iddia eden iki kişi, otomobil sahibinin vazgeçmesinin ardından ortalığı birbirine kattı. Sokak ortasında adamı darp eden şahıslar, ardından zorla aracı da alarak kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye çevredeki vatandaşların cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki taraf araç satışı konusunda anlaştı. Sonrasında alıcı taraf, araç için masraf yaptı ve aracı almak istediklerinde satıcının vaz geçtiğini öğrendi. Bu durum karşısında öfkelenen iki kişi, ortalığı birbirine kattı. Otomobil sahibini sokak ortasında darp eden şahıslar, aracını da zorla alarak kayıplara karıştı. Olay sonrasında araç sahibi baygınlık geçirerek yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Sağlık ekipleri ise baygınlık geçiren adama müdahale ederken, yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL