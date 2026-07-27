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Adana'da 12. Katta Yangın Korkusu

Adana'da 12. Katta Yangın Korkusu
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Adana’da 12 katlı bir sitenin en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Adana'da 12 katlı bir sitenin en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Çukurova ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı üzerinde bir sitenin 12'nci katındaki dairede çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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