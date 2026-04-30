Apartman dairesi alevlere teslim oldu, bina sakinleri kendini dışarı attı

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Atakum ilçesinde 4 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında bir daire kullanılamaz hale gelirken, bina sakinleri panik yaşadı.

İstiklal Mahallesi 790. Sokak'ta bulunan dört katlı binanın dördüncü katındaki dairenin yatak odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler daireyi sardı Yangını fark eden apartman sakinleri panik içerisinde kendilerini dışarı atarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın, alt katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - SAMSUN

