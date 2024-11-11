Antik Liman'daki Yangın İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Antik Liman çevresinde kalmışlık yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde bulunan Antik Liman mevkiinde yaşandı. Alevlere teslim olan sazlık ve otluk alandaki yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Geceyi aydınlatan yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı otluk alan zarar gördü. - HATAY