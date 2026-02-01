Haberler

Bakan Yerlikaya: "Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Antalya-Burdur karayolunda yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 vatandaşımız ise yaralanmıştır.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Burdur'da ise iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Bakan Yerlikaya: "Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Antalya-Burdur karayolunda yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Burdur'un Ağlasun ilçesinde Yumrutaş köyü mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ise maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 vatandaşımız ise yaralanmıştır." - ANKARA

