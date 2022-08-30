Antalya haberleri | Antalya'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı 3. Sayfa Haberleri Antalya haberine göre Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi. Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi. Kaş ilçesine bağlı bin 500 metre rakımlı Gömbe Yaylası dağlık alanda başlayan orman yangınına 4 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 52 işçi ve gönüllülerle müdahale ediliyor. Üç tarafı çevrilen yangının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Antalya 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Antalya haberleri | Antalya'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.