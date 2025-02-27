MSB, Özgür Özel'in sözlerini yargıya taşıyor: Tüm yasal haklar kullanılacaktır

MSB, CHP lideri Özgür Özel'in sözleri sonrası harekete geçti
Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı! Umut hakkı isteyecek mi?

Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Çalışanlara çifte emeklilik hakkı geliyor

Çalışana çifte emeklilik hakkı geliyor! İşte yeni sistemin detayları
Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, müebbet hapse çarptırıldı

Son sözleri hakimi ikna etmedi! İşte Şener'in oğluna verilen ceza

Antalya'da Yaşlı Adam Tırın Altında Kalarak Ağır Yaralandı

Antalya'da Yaşlı Adam Tırın Altında Kalarak Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde, ışık sistemine yakın bir noktada yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Ali Savaş, kırmızı ışıkta bekleyen tırın altında kalarak ağır yaralandı. Olay sırasında yanında bulunan arkadaşı ise yaşanan kazanın şokunu yaşadı.

Antalya'da ışık sistemine yakın bir noktada yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, tırın altında kalarak ağır yaralandı. Kaza sırasında yaşlı adamın yanında bulunan yol arkadaşının "Tuttum ama gücüm yetmedi, vay Ali'm vay" sözleri yürekleri burktu. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi 2202 sokak ile Necip Fazıl Kısakürek Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ışık sistemine yakın bir noktada yolun karşısına geçmek isteyen iki arkadaştan Ali Savaş (78), o sırada kırmızı ışıkta bekleyen ve yeşil yanması ile hareket eden Hüseyin Ş. (50) idaresindeki 07 BZS 557 plakalı tırın altında kaldı. Çarpma sesini fark eden tır sürücüsü araç altında bir kişinin kaldığını gördü. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile tırın altında kalan yaşlı adam için itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarla verilen adrese gelen ekipler tırın altında bulunan Ali Savaş'ı yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkardı.

"Tuttum ama gücüm yetmedi"

Yaşlı adama olay yerinde bulunan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla ağır yaralı olarak Kepez devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tır sürücüsü Hüseyin Ş. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Ali Savaş'tan olay yerinde geriye ayakkabısı ve atkısı kaldı. Kaza anında Ali Savaş ile birlikte olan İbrahim Erik, "Benim arkadaşım, vay Ali'm vay. Kenardan beraber geliyorduk, nasıl olduysa vurdu bir anda altına aldı. Tuttum ama gücüm yetmedi. Bir anda aldı gitti. Bırakmasam beni de altına alıyordu" diyerek arkadaşının ardından feryat etti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmek için hareketlenen yaşlı adamın o sırada hareket eden tırın altında kaldığı görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar
img

Penaltının başına geçen milli futbolcumuz kabusu yaşadı
img

Altın için felaket senaryosu yaşanıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı başladı

Bakan Fidan duyurmuştu! Tüm dünyanın gözü bugün İstanbul'da
Simpsonlar'ın 28 Şubat kehaneti gerçek mi oluyor? Şili'de OHAL ilan edildi

Simpsonlar'ın kehaneti gerçek mi oluyor? Ülkede OHAL ilan edildi
Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı

Altın için felaket senaryosu yaşanıyor
Annelik içgüdüsü böyle bir şey! Çocuğunun üstüne kapanıp kendi vücudunu kalkan yaptı

Kanlar içinde çocuğunun üstüne kapanıp kendini kalkan yaptı
Fas Kralı 'bu yıl ülkede kurban kesilmemesi' çağrısında bulundu

Kral talimatı verdi: Bu yıl ülkede kurban kesilmeyecek
Paketin üzerinde yazanlar yalanmış! Bakanlık, vatandaşı kandıran markaları tek tek ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.