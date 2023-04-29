Antalya'da yangın paniği: Mahsur kalan anne ve kızı itfaiye ekipleri kurtardı

ANTALYA - Antalya'da bir evde çıkan yangında, yan dairede mahsur kalan anne ve kızını itfaiye ekipleri kurtardı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 20.15 sırasında kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2337. Sokak'taki 13 katlı bir apartmanın 2. kat dairesinde çıktı. Tek başına yaşayan Mehmet Şerbet'in dairesinden henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda alevler yükselmeye başladı. Bina sakinleri hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan İlayda Ü. ve annesi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. İlayda Ü'nün kedisini de sırtında çantasında indirdiği görüldü. Ambulansta ilk tedavisi yapılan İlayda Ü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışm