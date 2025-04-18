Antalya'da Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan kadının cenazesi teslim alındı

Baya ayakta durmakta zorlandı yakınlarının desteğiyle yürüyebildi

Erkek arkadaşı adliyeye sevk edildi

ANTALYA - Antalya'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan 36 yaşındaki Gözde Gökalp'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Adli Tıp önünde ayakta durmakta zorlanan baba, yakınlarının desteğiyle güçlükle yürüyebildi. Olayla ilgili gözaltına alınan erkek arkadaşı ise adliyeye sevk edildi.

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde yalnız yaşayan 36 yaşındaki Gözde Gökalp, önceki sabah saatlerinde evinde yüzüstü halde ölü bulundu. Yurt dışında yaşayan ailesinin uzun süre haber alamaması üzerine, durumu erkek arkadaşı H.Ş.'ye bildirdiği öğrenildi. H.Ş., Gökalp'in ablasına eve gidip bakacağını söyledi. Aynı saatlerde baba da Antalya'da yaşayan çilingir arkadaşına ulaşarak durumu anlattı ve eve gitmesini istedi.

Çilingirin kapıyı açmasının ardından Gökalp oturma odasında hareketsiz şekilde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda tespit edilen morluklar nedeniyle ölüm şüpheli olarak değerlendirilirken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık tarafından detaylı çalışma başlatıldı. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan cenaze ailesine teslim edildi. Morg önünde fenalık geçiren baba, ayakta durmakta güçlük çekti. Cenazenin Antalya'da defnedileceği öğrenildi.

Olay sonrası gözaltına alınan H.Ş., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.