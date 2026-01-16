Haberler

Gazipaşa'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Gazipaşa'da motosiklet kazası: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Çaybaşı Sokak'ta saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Ö.'nün kullandığı 07 BZG 839 plakalı motosiklet, yağmurdan ıslanan yolda kayarak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı. Ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Ö.'nün tedavi altına alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de YPG'ye operasyona başladı

Komşuda beklenen oldu, ordu operasyona başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin

Gördüklerine isyan etti: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın, savcılığın talebini duyunca baygınlık geçirdi

Savcılığın talebini duyan ünlü oyuncu baygınlık geçirdi
Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu

Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Galatasaray'a Gabriel Sara ve Arda Ünyay'dan kötü haber

Galatasaray iki yıldızından gelen haberle sarsıldı
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin

Gördüklerine isyan etti: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza

Eliyle domuz yakalama görüntüsü pahalıya patladı
Ağabeyi ile diğer ağabeyinin eşini otomobilde görünce kurşun yağdırdı

Ağabeyi ile diğer ağabeyinin eşini otomobilde görünce kurşun yağdırdı