Antalya'da Yağış Nedeniyle Tek Taraflı Trafik Kazası: 3 Yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Akseki-Seydişehir kara yolu Akçeşme mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adem Aktürk yönetimindeki 05 ET 990 plakalı otomobil, Seydişehir'den Akseki yönüne seyir halindeyken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu virajda kontrolden çıktı. Araç yolun sağ tarafına savrularak sol yanına yatarak durabildi. Kazayı gören yoldan geçen diğer sürücüler olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirince, bölgeye sağlık, itfaiye, Akseki Bölge Trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü yara almazken, araçta bulunan Eda Tufan (20), Mehmet Salih Akkurt (18) ve Yaren Sarıoğlu (23) çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaralılara olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ve trafik ekipleri kaza bölgesinde inceleme yaparken, yol güvenliği kontrollü şekilde sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA