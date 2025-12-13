Antalya'da uyuşturucu operasyonu
Antalya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Döşemealtı İlçesinde 4 şüphelinin üzerinde, evinde, aracında arama yapıldı. Aramalarda 108 gram metamfetamin, 1 gram kubar esrar, 3 kullanımlık A4 sentetik kannabinoid madde, 12 adet lyrica sentetik hap
5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca 51 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - ANTALYA