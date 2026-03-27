Kepez'de 1 kilo 260 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 260 gram metamfetamin ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kepez ilçesinde iki şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilere ait araç ve ikamette yapılan aramalarda, 1 kilo 260 gram metamfetamin, 120 adet sentetik uyuşturucu hap, 35 gram skunk, 1 adet hassas terazi, 1 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 12 adet 9 milimetre fişek, ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
