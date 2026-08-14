Antalya'da Kaçak Tütün Operasyonu: 785 Kilogram Ele Geçirildi

Antalya'nın Aksu, Alanya ve Demre ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 785 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, Antalya, Alanya ve Demre Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik çalışma yürütüldü. Aksu, Alanya ve Demre ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 785 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Olaylarla ilgili adli tahkikata başlandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı