Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı

Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sorgun Mahallesi 8085 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emel Ö.'nün kullandığı 07 YY 190 plakalı otomobil ile Uğur A.'nın idaresindeki 07 BDJ 045 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunan yolculardan Orhan T., E.Ö. ve C.Ö. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sırasında kazanın şokunu atlatamayan ve yaralanan küçük kız, ambulansa bindirilirken sürekli "Anne" diyerek gözyaşı döktü. Ne yapacağını şaşıran anne de "Annem ağlama, ben yanındayım" sözleriyle kızını teselli etmeye çalıştı. Küçük kızın ambulansa alınmasının ardından anne, kucağındaki diğer çocuğunu tanıdığı birine emanet ederek kızıyla birlikte hastaneye gitti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
