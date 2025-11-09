Haberler

Antalya'da Trafik Kavgasında 2 Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Antalya'da trafikte bir aracın önünü keserek küfür edip yumruklayan 2 kişi, polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Sürücüye ev hapsi cezası ve ehliyetine 60 gün el konuldu.

Serik ilçesi D-400 karayolunda dün gece G.K.B. ve A.B. isimli vatandaşlar otomobille seyir halindeyken önlerini kesen 2 şahıs, küfür ve hakaret edip, aracın camını yumrukladı. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından harekete gecen Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştıkları tespit edilen S.G. ve Z.D.'yi aynı gün yakalayarak gözaltına aldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü, olayın şüphelilerinin yakalandığını "Gereği yapıldı" notu ile duyurdu.

Emniyetteki işlemlerin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. Aracın önünü keserek, küfür ve hakaret edep camı yumruklayan sürücü S.G.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konuldı. Sürücüye çıkarıldığı mahkemece ayrıca konutu terk etmeme tedbiri (ev hapsi) uygulanmasına karar verildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
