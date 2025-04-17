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Antalya'da Taciz İddiasıyla Arkadaşını Öldüren H.K. Adliyeye Sevk Edildi

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Antalya'da, kendisine tacizde bulunduğunu iddia eden arkadaşını tabancayla vurarak öldüren 26 yaşındaki H.K., adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolü sırasında basın mensuplarının 'Neden öldürdünüz?' sorusunu yanıtsız bıraktı. Olay, uyuşturucu etkisi altındayken meydana geldi.

Taciz iddiasıyla arkadaşını öldürdü

Şüpheli sağlık kontrolünde neden öldürdün sorusuna cevap vermedi

ANTALYA - Antalya'da, evinde misafir olarak kalan arkadaşını, kendisine tacizde bulunduğu iddiasıyla tabancayla vurarak öldüren 26 yaşındaki H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolü sırasında basın mensuplarının "Neden öldürdünüz?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2870/1 Sokak'ta sabaha karşı saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat Topçu birkaç gün önce arkadaşı H.K.'nin evine gelerek kalmaya başladı. Gece saatlerinde uyuşturucu madde kullandığı belirtilen H.K., Ferhat Topçu'nun kendisine tacizde bulunduğunu öne sürdü. İkili arasında yaşanan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü.

Evdeki tabancayla Ferhat Topçu'ya ateş eden H.K., arkadaşını başından, karın bölgesinden ve kolundan yaraladı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Topçu, ambulansla kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Topçu'nun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cinayet sonrası gözaltına alınan H.K., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen H.K., daha sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli, sağlık kontrolü sırasında basın mensuplarının yönelttiği sorulara cevap vermedi.

Olayda kullanılan tabanca, polis ekiplerince incelemeye alındı. Soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEGÜM AKSOY - 3.Sayfa
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