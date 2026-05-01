Antalya'da sürüden ayrılıp kaybolan 41 keçi jandarma tarafından bulundu
Antalya'nın Kumluca ilçesinde sürüden ayrılıp kaybolan 41 keçi, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede bulunarak sahibine teslim edildi.
Kumluca ilçesinde yaşayan H.K., dün akşam saatlerinde 41 keçisinin sürüden ayrılarak kaybolduğunu belirterek jandarmadan yardım talebinde bulundu.
İhbarın alınmasının ardından Kumluca Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş ekipleri vakit kaybetmeden harekete geçti. Bölgede başlatılan geniş çaplı arama-tarama faaliyetleri sonucunda kayıp hayvanların tamamı kısa sürede bulundu.
Bulunan 41 keçi sahibine teslim edilerek vatandaşın mağduriyeti giderildi. - ANTALYA