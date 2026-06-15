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Depo olarak kullanılan iş yerinden 34 kilo skunk çıktı

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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda, depo olarak kullanılan iş yeri ve araçlarda 34 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da narkotik ekiplerince Döşemealtı ilçesinde düzenlenen operasyonda, depo olarak kullanılan iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 34 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında Döşemealtı ilçesinde Mustafa G. ve Melih G. isimli şahıslar yakalandı.

Şüphelilerin depo olarak kullandıkları iş yerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 34 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi. Yakalanan iki şüpheli, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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