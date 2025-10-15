Antalya'da Silahlı Suç Örgütüne Operasyon: 5 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da suç örgütü adı kullanarak iş yerini kurşunlayan ve işletme sahibini tehdit ederek haraç isteyen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda, 5 şüpheli tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda bir suç örgütünün adını kullanarak Antalya'da faaliyet gösteren bir iş yerinin kurşunlanması, iş yeri sahiplerinin ölümle tehdit edilmesi, haraç istenilmesi olayına karıştıkları tespit edilen 5 şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahısların üzerlerinde, araç ve adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ile 8 adet fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA