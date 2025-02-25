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Antalya'da polis memuru evinde ölü bulundu

Antalya'da polis memuru evinde ölü bulundu
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Antalya'da, polis memuru 54 yaşındaki Fikret Oğuz, sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Bir çocuk babası olan Oğuz'un kalp krizinden hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Antalya'da polis memuru Fikret Oğuz (54), sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Oğuz'un kalp krizinden hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor. Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi Akın Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın ikinci katında oturan polis memuru Fikret Oğuz'u uyandırmak için sabah saatlerinde yatak odasına giren eşi, tepki alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi.

KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Kısa sürede gelen sağlık ekibi, 1 çocuk babası Oğuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Fikret Oğuz'un cenazesi, morga kaldırıldı. Uyku apnesi olduğu ve kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde durulan Fikret Oğuz'un, çalıştığı Antalya Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknoloji ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'nde ve çevresinde sevilen biri olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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