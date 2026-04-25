Antalya'da patates üretim tesisinde yangın

Antalya'nın Manavgat ilçesinde özel bir işletmeye ait kızartmalık patates üretim tesisinde çıkan yangında tesis tamamen kullanılamaz hale geldi.

Sabah erken saatlerinde çalışanların üretime başladığı sırada tesiste henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın sırasında tesis içerisinde bulunan çalışanlar, yangın büyümeden dışarıya çıktı. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamaların da olduğu yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınabildi.

Yangını gören bir vatandaş, "Sabah kahvaltı yaparken bir anda patlama oldu. Alevlerin pencereden yükseldiğini gördüm. Çalışanlar dışarı çıkmıştı. İçeride yağ kazanında patlama olmuş galiba" dedi.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı