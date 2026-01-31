Haberler

Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarpıp takla attı

Alanya'da kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma ve ağaca çarparak takla attı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda önce kaldırıma, ardından refüjdeki ağaca çarpıktan sonra takla atarak durabildi. Kaza anları güvenlik kamerasına yansırken, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Alanya'nın Payallar Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y. (34) idaresindeki otomobil, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç önce yol kenarındaki kaldırıma, ardından refüjde bulunan ağaca çarptıktan sonra takla attı.

Kazada yaralanan sürücü A.Y. olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobilin yolda kontrolden çıkıp refüje çarpması, ardından refüj üzerindeki ağaca çarpıp takla attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com

