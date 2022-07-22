Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

ANTALYA Antalya'nın Konyaaltı ilçesi belediye caddesi üzerinde bulunan ormanlık alan üzerinde bir erkek cesedi bulundu. Yoldan geçen vatandaşların yerde yatan birisi olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri üzerinde Ramazan Serkan Yenievli adına kimlik çıkan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yenievlinin ormanlık alan içinde kaldığını tahmin ediliyor. Cesedin ilk belirlemelere göre en az 3 günlük olduğu belirtildi. Olay yeri ve savcı incelemesinin ardından ceset, ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kuruu morguna kaldırıldı.