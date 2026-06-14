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Asansör boşluğuna düşen müteahhit yaralandı

Asansör boşluğuna düşen müteahhit yaralandı
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Antalya'nın Kepez ilçesinde inşaat halindeki bir binada asansör boşluğuna düşen müteahhit ağır yaralandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatta asansör boşluğuna düşen müteahhit ağır yaralandı.

Olay, Göçerler Mahallesi 5344. Sokak'ta inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müteahhit Mehmet M.D. (60) inşatta inceleme yaptığı sırada asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet M.D., ambulansla Antalya Şehir Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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