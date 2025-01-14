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Antalya'da Motosikletli Polis Timi ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde motosikletli polis timinin bir otomobille çarpışması sonucu bir polis memuru yaralandı. Kaza, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi, yaralı polis hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da motosikletli polis timi ile otomobil çarpıştı: 1 polis yaralandı

ANTALYA - Antalya'da motosikletli polis timinin bir otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 polis memuru yaralandı.

Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Bulvarı üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana gelen kazada, motosikletli polis timi sürücüsü Emre A., aynı istikamette seyir halinde olan Serdal Ü. idaresindeki 07 BJL 685 plakalı Fiat Egea marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan polis memuru Burak E. savrularak yere düştü ve yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda motosikletli polis timi ve bölge asayiş ekipleri sevk edildi. Meslektaşlarını yalnız bırakmayan ekipler, yaralı polisin durumuyla yakından ilgilenirken, 112 Acil Sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Yaralı polis memuru Burak E., ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya Eğitim Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Antalya'da Motosikletli Polis Timi ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FIRAT DEMİR - 3.Sayfa
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