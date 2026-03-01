Haberler

Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. İki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi 5046 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ata Hasan Taşkıran idaresindeki 07 CFD 977 plakalı motosiklet, 5044 Sokak kesişimine geldiği esnada, Özkan Arıcı kontrolündeki 07 EOR 61 plakalı otomobille çarpıştı.

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Ata Hasan Taşkıran ve motosiklette yolcu konumunda bulunan Hamza Sarıçek yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği sokakta inceleme yaparken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

