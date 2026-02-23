Gazipaşa'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Asmaaltı Sokak'ta saat 00.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ozan D. idaresindeki 33 ARC 254 plakalı motosiklet, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrularak devrilen motosikletten düşen sürücü asfalt zemine çarparak yaralandı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı