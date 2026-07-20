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Serik'te motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücü, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Serik'te motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücü, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletiyle devrilen 52 yaşındaki Faruk Püseli, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada ağır yaralanan Püseli, hastanede hayatını kaybederken, cenazesi otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletiyle kaza yapan 52 yaşındaki sürücü, hastanede verdiği 3 günlük mücadeleyi kaybetti.

Kaza, geçtiğimiz cuma gecesi Serik ilçesi Belek Turizm Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki Faruk Püseli, kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın etkisiyle yola savrulan Püseli ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Yaklaşık 3 gündür yaşam mücadelesi veren Faruk Püseli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Püseli'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Hayatını kaybeden Faruk Püseli'nin Serik Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde hizmetli olarak görev yaptığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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