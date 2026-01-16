Devrilerek sürüklenen motosikletli otomobile çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devrilerek sürüklenen motosikletli seyir halindeki otomobile çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi 5057 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ş.'nin kullandığı 07 BTN 170 plakalı motosiklet aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu devrilerek sürüklendi. Devrilen motosiklet seyir halindeki Aylin Ç.'nin kullandığı 07 AZN 806 plakalı otomobilin tamponuna çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, olay yerine gelen 112 sağlık ekibi yaralı motosikletliye ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Yaralı yapılan müdahalenin ardından kendisini iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmedi. - ANTALYA