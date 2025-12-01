Haberler

Antalya'da Kumar Operasyonu: Muhtar ve Kahvehane Çalışanına Ceza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kumar ile mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda, mahalle muhtarı ve kahvehanenin çalışanı kumar oynaması için yer temin etmek suçundan adli işlemle karşılaştı. Kumar oynayan 7 kişiye toplamda 64 bin 729 TL para cezası uygulandı.

Antalya'da JASAT ekiplerinin kumar ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda mahalle muhtarı ve sahibi olduğu kahvehanenin çalışanına, kumar oynanması için yer temin etmek suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynayan 7 kişiye ise 64 bin 729 TL para cezası uygulandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 'Kumar ile Mücadele' kapsamında yapılan çalışmalarda kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan ve kumar oynadıkları tespit edilen kişilere adli ve para cezası uygulandı. Manavgat Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri tarafından Hacıobası Mahallesi'nde bulunan Hacıobası köy kahvehanesinde yapılan kontrollerde, 7 bin 375 TL, 100 euro ve çeşitli kumar malzemeleri ele geçirildi.

Muhtar kumar oynatırken yakalandı

Kahvehane sahibi olan Mahalle Muhtarı A.S. ve kahvehane çalışanı A.K. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatılırken, kumar oynadıkları tespit edilen 7 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 9 bin 247 TL'den toplam 64 bin 729 TL para cezası uygulandı. Kumar oynatılması ile ilgili kumar oynayanlar ve oynatanlara toplam 88 bin 890 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
