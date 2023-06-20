Antalya'da konteyner yangını ormanlık alana sıçradı Antalya'nın merkez Aksu ilçesinde ormanlık alan yakınında ev olarak kullanılan bir konteynerde başlayan yangın ormana sıçradı.

Antalya'da konteyner yangını ormanlık alana sıçradı

ANTALYA - Antalya'nın merkez Aksu ilçesinde ormanlık alan yakınında ev olarak kullanılan bir konteynerde başlayan yangın ormana sıçradı. Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözlerin yangınla mücadelesi devam ediyor. Söndürme çalışmalarına destek için bölgeye helikopter yönlendirildi.