Antalya'da denize açıldığı kano devrildi, suda 3 saat kurtarılmayı beklerken imdadına deniz polisi yetişti

Antalya'da kano ile denize açılan Turgay T., dengesini kaybederek suya düştü ve 3 saat mahsur kaldı. Denis polisi tarafından kurtarılan şahsın sağlık durumu iyi.

Antalya'da kano ile denize açılan ve dengesini kaybederek suya düşen bir kişi, akıntıya kapılarak denizde yaklaşık 3 saat mahsur kaldı. Yüzerek hayatta kalmaya çalışan şahıs, deniz polisinin müdahalesiyle bota alınıp kurtarıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Atatürk Parkı falezler açığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kano ile denize açılan Turgay T. (44), rüzgardan dolayı dengesini kaybederek suya düştü. Akıntının etkisiyle kanosundan uzaklaşan ve kıyıdan yaklaşık 200 metre açığa sürüklenen vatandaş denizde mahsur kaldı. Bu sırada eğitim amaçlı seyir yapan Antalya Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Turgay T'yi fark etti. Bot ile bölgeye intikal eden ekipler, deniz simidiyle Turgay T'yi güvenli bölgeye çekti. Ekipler tarafından bota alınan vatandaş ve kanosu kısa sürede karaya ulaştırıldı.

Denizde kaldığı süre boyunca üşüdüğü gözlenen Turgay T., kıyıda hazır bekletilen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Ambulansta tedbir amaçlı müdahalesi yapılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
