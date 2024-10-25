Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Kaçak Alkol Fabrikasına Baskın: 30 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Antalya'da Kaçak Alkol Fabrikasına Baskın: 30 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yapılan operasyonda, 28 bin 340 litre etil alkol ve diğer kaçak malzemelere el konuldu. 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kaçak alkol fabrikasına yapılan baskında 28 bin 340 litre etil alkol ile piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan malzemelere el konuldu. Operasyonla ilgili 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından Konyaaltı ilçesi Bahtılı köyünde tespit edilen kaçak alkol fabrikasında arama yapıldı. Aramalarda 28 bin 340 litre etil alkol, 7 bin 400 adet 5 litrelik, 310 adet 30 litrelik boş bidon, 8 bin adet şişe kapağı, 2 bin adet boş aroma şişesi, 150 kilogram PH düşürücü madde, 150 kilogram karbon kömürü, 80 litre gliserin, 2 adet damıtma makinesi, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 15 adet fişek olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 30 milyon TL olan ürünlere el konuldu.

Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği açısından uygun olmayan ortamda üretilen ve insan sağlığına zararlı sahte alkollerin yılbaşı öncesinde piyasaya sürüleceği değerlendiriliyor. Operasyon kapsamında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet Etmek" suçundan 14 şüpheliye adli işlem yapıldığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Operasyon Konyaaltı Güvenlik antalya 3-sayfa Güncel

TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü Ekici'ye siparişini götüren çiçekçiden kahreden sözler

TUSAŞ şehidi Zahide'ye siparişini götüren çiçekçiden kahreden sözler

 Putin'in elinde görüldü! BRICS Zirvesi'ne damga vuran banknot

Zirveye damga vuran banknot

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Laf ola beri gele' şeklinde bir anlayış söz konusu değil, terörü kaynağında kurutacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı
TUSAŞ'a saldıran teröristlerin hangi ülkeden geldikleri belli oldu

Hangi ülkeden geldikleri belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye-Ukrayna Kadın Milli futbol maçı ne zaman? Türkiye- Ukrayna maçı canlı izleme linki var mı? (TÜRKİYE- UKRAYNA MAÇI CANLI İZLE) HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 26-27 Ekim hava sıcaklığı kaç derece olacak? Teşkilat son bölümde ne oldu? Teşkilat son bölüm izleme linki! KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 25 Ekim altın fiyatları... 36 nerenin plakası? 36 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 25 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Az önce deprem mi oldu? 25 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! TRT Spor yayın akışı 25 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! İUP MAAŞLARI YATTI MI? İUP (TYP) maaşları ne zaman yatacak? 35 nerenin plakası? 35 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Adil Öksüz kimdir? FETÖ'cü Adil Öksüz kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.