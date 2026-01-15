Haberler

Antalya'da kaçakçılık operasyonu: 393 ruhsatsız tabanca ele geçti

Güncelleme:
Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda jandarma, 393 adet ruhsatsız tabanca ele geçirirken, 2 şüpheli de yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun silah ve mühimmat kaçakçılığına karşı yapıldığını duyurdu.

Antalya'da Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 393 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Silah ve mühimmat kaçakçılığına' yönelik Antalya'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 393 adet ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini bildirdi. Yerlikaya, 2 şüphelinin yakalandığını belirttiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kepez Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Jandarma İstihbarat ve KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce 6 aylık süren ısrarlı teknik ve fiziki takip sonucu operasyon düzenlendi. Silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadelemiz; yasa dışı silah ticaretinin yanında, bu silahlarla işlenebilecek her türlü suçu da engellemeye yöneliktir. Antalya Valimizi, Kepez Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Antalya İl Jandarma Komutanımızı, kahraman Jandarmamızı ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin." - ANKARA

