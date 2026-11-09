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Antalya'da jandarma kaçak tütün operasyonunda 510 kilogram tütün ele geçirdi

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Antalya'da jandarma kaçak tütün operasyonunda 510 kilogram tütün ele geçirdi
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kepez, Alanya ve Gazipaşa'da düzenlenen operasyonlarda 510 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ve 12 bin 80 adet doldurulmuş makaron ele geçirdi. Aramalarda 223 paket kıyılmış tütün, 100 paket boş makaron ve 100 paket kaçak sigara bulundu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kepez, Alanya ve Gazipaşa'da düzenlenen operasyonlarda 510 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ve 12 bin 80 adit doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Kepez, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheli şahıslara ait araçlarda ve bir işletmede yapılan aramalarda 510 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün, 223 paket kıyılmış tütün, 100 paket boş makaron, 12 bin 80 adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 100 paket içime hazır kaçak sigara, ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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