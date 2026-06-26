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Antalya'da iş yerini kurşunlayan 2 kişi yakalandı

Antalya'da iş yerini kurşunlayan 2 kişi yakalandı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Olayda kullanılan motosiklet ve tabanca Düden Çayı'nda su altı aramasıyla bulundu. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir iş yerine gerçekleştirilen silahlı saldırının failleri, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı. Olayda kullanılan motosiklet ile tabanca ise, şüphelilerin attığı Düden Çayı'nda yapılan su altı araması sonucu bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik meydana gelen "silahla tehdit" ve "mala zarar verme" olayının aydınlatılması sbsı çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde olay günü plakasız motosikletle iş yerinin önüne gelen ve yüzlerini kapatan kimliği belirsiz 2 şüphelinin iş yerine ateş açarak kaçtıkları belirlendi. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin E.Ç. ve D.A. olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla saklandıkları otelde yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Silah ve motosiklet Düden Çayı'ndan çıkarıldı

Soruşturma kapsamında şüphelilerin olayda kullandıkları motosiklet ile tabancayı Düden Çayı'na attıkları belirlendi. Bunun üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen su altı arama çalışmasında 1 adet motosiklet ile 1 adet tabanca bulunarak muhafaza altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen E.Ç. ve D.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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