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Antalya’da iş makinesi 60 metrelik uçuruma yuvarlandı operatör yaralı kurtuldu

Antalya’da iş makinesi 60 metrelik uçuruma yuvarlandı operatör yaralı kurtuldu
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Antalya’nın Akseki ilçesinde rüzgar türbini yapılması amacıyla dağlık alanda yol açma çalışması yapan iş makinesi kontrolden çıkıp yaklaşık 50-60 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde rüzgar türbini yapılması amacıyla dağlık alanda yol açma çalışması yapan iş makinesi kontrolden çıkıp yaklaşık 50-60 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 58 yaşındaki iş makinesi operatörü Hasan B. yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Akseki'nin Belendağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaylacık Tepesi'ne rüzgar türbini yapılması amacıyla bölgede yol açma çalışması yapan iş makinesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yaklaşık 50-60 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Toprak kazma, hafriyat taşıma ve ağır yük kaldırma çalışmalarında kullanılan iş makinesinin uçuruma yuvarlanması sırasında operatör Hasan B. yaralandı.

Yaralı operatör itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, uçurumda yaralı halde bulunan Hasan B.'ye ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 50 metre yukarıya sedyeyle taşınan yaralı operatör, ambulansla Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine sevk edilen Hasan B.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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