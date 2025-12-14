Antalya'da muhalif görüşlü gruplar arasında tartışma

Antalya'da basın açıklaması sırasında karşı karşıya gelen iki grup arasında tartışma yaşandı. Olay polis ekiplerinin araya girmesiyle büyümeden engellendi.

Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi Saat Kulesi önünde Yörükeli Hareketi üyeleri, çözüm sürecine tepki göstermek için basın açıklaması yaptı. Grup, basın açıklaması yaptığı sırada KESK Antalya Şubeler Platformu, DİSK Akdeniz Bölge Temsilciliği ve Tüm Emeklilerin Sendikası'nın çağrısıyla TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni protesto etmek amacıyla düzenlenen mitinge katılmak için yürüyüş yapan Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) üye grup ile karşı karşıya geldi. Slogan atan TİP üyeleri ile ülkücü grup arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Olay, bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri tarafından büyümeden sonlandırıldı. Araya giren Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet ekipleri tarafından her iki grubun üyeleri farklı istikametlere yönlendirildi. - ANTALYA