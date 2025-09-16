Antalya'da İki Ayrı Motosiklet Kazası Kamerada

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı kavşakta 5 dakika arayla meydana gelen iki ayrı motosiklet kazası güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazalarda yaralanan sürücüler, tedavi için hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı'ndaki Mithatpaşa Caddesi kavşağında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Aynı kavşakta 5 dakika sonra yaşanan kazada da Elif E. idaresindeki 07 AEC 436 plakalı hafif ticari araç ile Fatma Ö. yönetimindeki 07 BUK 295 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletli yaralandı. Kazaların ardından ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazalarda yaralanan motosikletliler, sağlık ekiplerinin tüm ısrarına rağmen hastaneye gitmeyi reddetti.

Kaza anları ise güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. - ANTALYA