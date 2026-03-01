Antalya'da 21 Yaşındaki genç 30 metre yükseklikten beton zemine düşerek hayatını kaybetti

Antalya'nın en işlek noktalarından Cumhuriyet Meydanı'nda gece saatlerinde meydana gelen olayda, 21 yaşındaki bir genç 35 metrelik yüksekte düşerek feci şekilde can verdi.

Olay, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Meydanı'ndaki asansörler bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Mehmet Ali Karaçay, henüz belirlenemeyen bir sebeple meydandaki asansörden metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Gencin düştüğünü gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Karaçay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri bir bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak şerit çekti.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmaları ve nöbetçi savcının incelemelerinin ardından Karaçay'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde de durulurken, polisin soruşturması çok yönlü devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı