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Antalya'da fuhşa teşvik operasyonunda 15 şüpheli yakalandı, 1 firari aranıyor

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Antalya'da Cumhuriyet Başsavcılığının fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçuna ilişkin soruşturması kapsamında 16 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli yakalanırken, firari olan bir şüphelinin yakalanması için arama çalışmaları sürüyor.

Antalya'da devam eden soruşturma kapsamında, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Antalya'da, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçuna ilişkin soruşturma kapsamında 16 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli yakalanırken, bir şüphelinin firari olduğu bildirildi.

Bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda K.K., S.Ç., K.S., T.B., A.A., M.E., H.S., T.K., T.Ş., B.G., B.İ., S.E., S.C., Ö.Y. ve D.Ö., başsavcılıkta hazır edilmek üzere yakalandı. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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