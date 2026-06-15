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Kocasının öldürdüğü Aslıhan öğretmen ve babası toprağa verildi

Kocasının öldürdüğü Aslıhan öğretmen ve babası toprağa verildi
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Antalya'da eşi Orhan Bulak tarafından pompalı tüfekle öldürülen öğretmen Aslıhan Öztürk Bulak ile babası Cafer Tayyar Öztürk'ün cenazeleri, Adana'nın Pozantı ilçesinde yan yana defnedildi. Olay, çocukların gözü önünde yaşandı.

Antalya'da eşi tarafından öldürülen öğretmen Aslıhan Öztürk Bulak ile babası Cafer Tayyar Öztürk'ün cenazeleri Adana'nın Pozantı ilçesinde yan yana toprağa verildi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi 212 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Coğrafya öğretmeni Orhan Bulak (43), kendisinden habersiz babasının yaşadığı Bursa'ya tayinini aldırdığı gerekçesiyle din kültürü öğretmeni eşi Aslıhan Öztürk Bulak (40) ile kahvaltı sırasında tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine evdeki pompalı tüfeği alan Orhan Bulak, yaşları 2 ile 9 arasındaki 3 çocuğunun gözü önünde önce kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'e (74), ardından balkona kaçan eşi Aslıhan Öztürk Bulak'a ateş açtı.

Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese ekipler yönlendirildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri Orhan Bulak'ı apartman girişinde yakalayıp, etkisiz hale getirdi. Daireye çıkan sağlık ekibi, Cafer Tayyar Öztürk ve kızı Aslıhan Öztürk Bulak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenazeler Adana'ya gönderildi

Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlanan baba ile kızının cenazeleri, toprağa verilmek üzere Adana'nın Pozantı ilçesine getirildi. Yanıkhan Mezarlığında kılınan namazın ardından baba ile kızının cenazeleri yan yana defnedildi.

Cenaze törenine aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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