Ekmek almak için markete giden yaşlı adam çöp kamyonunun altında hayatını kaybetti

Ekmek almak için markete giden yaşlı adam çöp kamyonunun altında hayatını kaybetti
Antalya'nın Kepez ilçesinde ekmek almak için evden çıkan 79 yaşındaki Hamza Körük, çöp kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdi. Olaydan sonra ailesi gözyaşları içinde cenazeyi teslim aldı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde ekmek almak için evden çıkan 79 yaşındaki adam dönüş yolunda çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cenazesi oğlu ve kızı tarafından gözyaşları içinde teslim alındı.

Kaza, dün akşam 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Ömer Buyrukçu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekmek almak için evinden çıkan 79 yaşındaki Hamza Körük'e, yolun karşısına geçtiği sırada sokak üzerindeki çöp konteynerından çöpleri alarak hareket eden Sadullah T.'nin kullandığı çöp kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adamın bacaklarının üzerinden geçen çöp kamyonu çalışanların uyarısı ile durdu. Yaşlı adamın yerde hareketsiz yattığını gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde Hamza Körük'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kızı gözyaşlarını tutamadı

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Körük'ün cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Feci kazada hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi işlemlerinin ardından oğlu ve kızı tarafından teslim alındı. Cenazenin teslimi sırasında Hamza Körük'ün kızının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Yaşlı adamın cenazesi toprağa verilmek üzere Kepez Altınova Mahallesi mezarlığına götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar

Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor

ABD basınında gündem yaratan manşet! Türkiye detayı dikkat çekti
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin

Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı! 1967'den bu yana ilk kez görüldü
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu! Savaş bir anda şiddetlendi

4 ülkeyi aynı anda vurdular! Savaş bir anda şiddetlendi
ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu

Günlerdir kayıptı! Göle gelenler korkunç manzarayla karşılaştı
17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı

17 yaşındaki çocuk iki polise birden dehşeti yaşattı
İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu! Savaş bir anda şiddetlendi

4 ülkeyi aynı anda vurdular! Savaş bir anda şiddetlendi
Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...

Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...