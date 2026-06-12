Haberler

Kendini kilitlediği evi yakmaya çalıştı, yakalanınca sinir krizi geçirdi

Kendini kilitlediği evi yakmaya çalıştı, yakalanınca sinir krizi geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kepez ilçesinde bunalıma giren 25 yaşındaki Çağla A., kendini kilitlediği evi yakmaya çalıştı. İtfaiye kapıyı kırarken, polis ters kelepçe takarak genç kadını ambulansa götürdü. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bunalıma giren genç kadın, kendisini kilitlediği evi yakmaya çalıştı. İtfaiyenin kapıyı kırmasının ardından polis ekiplerince dışarı çıkartılan genç, sakinleştirilemeyince kendisine zarar vermemesi için ters kelepçe takılarak ambulansa götürülebildi.

Olay, Kepez ilçesi 3864 Sokak'ta bulunan zemin kattaki bir dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Çağla A. evinin kapısını kilitleyerek içeride evi yakmaya çalıştı. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bunalıma girdiği öne sürülen genç kadının içeride olduğunu belirleyen ekipler, itfaiyenin kapıyı kırmasının ardından eve girdi. Polis ve itfaiye ekiplerince evden çıkarılan genç kadın, ambulansa bindirileceği sırada sinir krizi geçirdi. Kimsenin sakinleştiremediği Çağla A'nın kendisine ve etrafa zarar vermemesi için polis ekipleri ters kelepçe taktı. Bileklerinin zarar görmemesi için de polis memurunun orta kısmından tutarak ambulansa götürdüğü genç kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Olay sırasında ev içerisinde küçük çaplı maddi hasar oluşurken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü

CHP'de ihraç depremi! 2 kritik ismin koltuğu gitti
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı

Türkiye'nin dev tavuk markalarına operasyon! 13 şirkete kayyum atandı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÖzlem Atalan:

ya bu ne çıktı abi eski zamanlar ne iyiydi ya insanlar daha mutluydu o zaman böyle saçmalıklar olmuyordu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzlem Gublalah:

vay canına kızın başına böyle şey mi geldi ?? neyse iyi kurtulmuş işte kapıda kalmamış ?? umarım düzelir durumu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüseyin Cahit Belek:

yazık kızın başına neler gelmiş be hani bu gençler niye bu kadar bunalıma giriyolar artık daha önce böyle şeyler duymuyorduk ben genç iken insanlar daha sakin durardı şimdi herkes sinir krizi geçiriyor tabi polis de iyi yapmış kapıyı kırmışlar etmişler valla ne olacağını şaşırdı insan

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de çok tartışılan tribün için karar çıktı

Aziz Yıldırım ilk icraatını yaptı

Bahçede kanlar içinde bulundu! Yanındaki detay kafaları karıştırdı

Bahçede kanlar içinde bulundu! Yanındaki detay kafaları karıştırdı
Osmaneli'nde demir çelik fabrikasında şiddetli patlama: 3 işçi yaralandı

Demir çelik fabrikasında patlama
Kim Kardashian'ın A Milli Takım için söyledikleri çok konuşuldu

A Milli Takımımız için söyledikleri bomba
Antalya'da kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
LGS merkezi sınavı yarın yapılacak

LGS heyecanı başlıyor: 1 milyonu aşkın öğrenci ter dökecek
SGK'dan milyonları ilgilendiren ilaç kararı: 32 yeni ilaç geri ödeme kapsamına alındı

32 yeni ilaç geri ödeme kapsamına alındı