Haberler

Yaşlı adamı "Neden selam almıyorsun" diyerek bacağından bıçakladılar

Yaşlı adamı 'Neden selam almıyorsun' diyerek bacağından bıçakladılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 70 yaşındaki Ali Erhan O., tanımadığı iki çocukla 'selam almadın' tartışması sonucu bacağından bıçaklandı. Olay sonrası kaçan şüpheliler Motorize Yunus Timleri tarafından yakalandı.

Antalya'da 70 yaşındaki adam, "Neden selam almadın" tartışmasında tanımadığı 2 çocuk tarafından bacağından bıçaklandı. Olay sonrası kaçan 2 şüpheli, Yunus timleri ve özel güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Beach Park içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı sahilinde yeşillik alanda oturan Ali Erhan O. (70) ile yoldan geçmekte olan 2 çocuk arasında tartışma çıktı. "Neden selam almıyorsun" diyerek Ali Erhan O.'yu bacağından bıçaklayan 2 çocuk hızla olay yerinden kaçarken, yaşlı adamın yardımına özel güvenlik görevlileri ve vatandaşlar koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Ali Erhan O. ambulansla hastaneye kaldırıldı. 2 şüpheli ise, olay yerine birkaç yüz metre mesafede Motorize Yunus Timleri ve özel güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Kısa sürede yakalanan A.K. (17) ve E.B. (16) adlı şüphelilerin yapılan üst aramasında suç aleti bıçağa rastlanılmadı. Bıçağı ağaçlık alana attıklarını söyleyen şüphelilerin belirttiği noktada polis ve özel güvenlik görevlileri uzun süre suç aletini aradı. 2 çocuk, daha sonra ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

"Neden selam almıyorsun" diyerek bıçakladılar

Ali Erhan O., "Geçerken 'Selamünaleyküm dayı' dediler. Ben de selam verdim ama duymadılar. 'Neden selam almıyorsun' deyip küfür etti birisi. Ben de döndüm 'Kim söyledi onu' dedim. Hiçbir şey söylemedi, ikisi de sustu. 'O zaman sizsiniz' dedim. Sonra biri gelip bacağımdan bıçakladı" diyerek polis ekiplerine olayı anlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün

Kritik telefon! Savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 3 günde öldürülen asker sayısı
Yunanistan, GKRY'ye 2 fırkateyn ve 2 savaş uçağı gönderecek

Savaşta tarafını seçen Yunanistan da harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katar'daki tesisler vuruldu, Avrupa'da doğal gaz yüzde 40 zamlandı

Olan biteni film izler gibi izleyen Avrupalılara ilk şokunu yaşattı
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 9 kişi öldüğü yerde gözyaşlarını tutamadı

Çoğu çocuk binlerce kişiyi öldürüp 9 kişinin ölümüne dayanamadı
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu

Resmi açıklama geldi: İşte ABD'ye ait 3 uçağı düşüren ülke
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Malta ile oynayacağı maçın biletleri ücretsiz

Milli Takım'ın maçı ücretsiz
Katar'daki tesisler vuruldu, Avrupa'da doğal gaz yüzde 40 zamlandı

Olan biteni film izler gibi izleyen Avrupalılara ilk şokunu yaşattı
Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak

Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak
Ali Hamaney'in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti

Hamaney'in eşi de öldürüldü