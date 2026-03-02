Yaşlı adamı 'Neden selam almıyorsun' diyerek bacağından bıçakladılar

Antalya'da 70 yaşındaki adam, "Neden selam almadın" tartışmasında tanımadığı 2 çocuk tarafından bacağından bıçaklandı. Olay sonrası kaçan 2 şüpheli, Yunus timleri ve özel güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Beach Park içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı sahilinde yeşillik alanda oturan Ali Erhan O. (70) ile yoldan geçmekte olan 2 çocuk arasında tartışma çıktı. "Neden selam almıyorsun" diyerek Ali Erhan O.'yu bacağından bıçaklayan 2 çocuk hızla olay yerinden kaçarken, yaşlı adamın yardımına özel güvenlik görevlileri ve vatandaşlar koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Ali Erhan O. ambulansla hastaneye kaldırıldı. 2 şüpheli ise, olay yerine birkaç yüz metre mesafede Motorize Yunus Timleri ve özel güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Kısa sürede yakalanan A.K. (17) ve E.B. (16) adlı şüphelilerin yapılan üst aramasında suç aleti bıçağa rastlanılmadı. Bıçağı ağaçlık alana attıklarını söyleyen şüphelilerin belirttiği noktada polis ve özel güvenlik görevlileri uzun süre suç aletini aradı. 2 çocuk, daha sonra ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Ali Erhan O., "Geçerken 'Selamünaleyküm dayı' dediler. Ben de selam verdim ama duymadılar. 'Neden selam almıyorsun' deyip küfür etti birisi. Ben de döndüm 'Kim söyledi onu' dedim. Hiçbir şey söylemedi, ikisi de sustu. 'O zaman sizsiniz' dedim. Sonra biri gelip bacağımdan bıçakladı" diyerek polis ekiplerine olayı anlattı. - ANTALYA

